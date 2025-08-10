Main Menu

आप भी कर सकते हैं अंतरिक्ष की सैर, जानें कितना आता है खर्च और कौन सी एजेंसी है सबसे सस्ती जो कराती है स्पेस की यात्रा

नेशनल डेस्क। दुनिया में बहुत से लोग घूमने के शौकीन होते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंतरिक्ष की सैर का सपना देखते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा जिसे स्पेस टूरिज्म भी कहा जाता है अब एक सपना नहीं बल्कि हकीकत बन गया है। हालाँकि यह एक बेहद महंगा और रोमांचक अनुभव है। आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए कितना खर्च आता है और क्या प्रक्रिया होती है।

कितना आता है खर्च?

स्पेस टूरिज्म के लिए अलग-अलग कंपनियों की लागत अलग-अलग होती है:

➤ वर्जिन गैलेक्टिक: रिचर्ड ब्रैनसन की इस कंपनी से यात्रा करने पर एक व्यक्ति का अनुमानित खर्च लगभग ₹3.75 करोड़ है।

➤ ब्लू ओरिजिन: अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन 11 मिनट की अंतरिक्ष यात्रा के लिए करीब ₹1.15 करोड़ लेती है।

➤ स्पेसएक्स: एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) की 8-14 दिन की यात्रा का खर्च प्रति यात्री ₹172 से ₹215 करोड़ के बीच हो सकता है।

हर कोई नहीं कर सकता यात्रा

सिर्फ पैसा खर्च करके ही आप अंतरिक्ष की सैर नहीं कर सकते। इसके लिए कई कड़े नियमों और प्रक्रियाओं से गुज़रना पड़ता है।

➤ मेडिकल टेस्ट: सबसे पहले आवेदन करने वाले व्यक्ति को सख्त मेडिकल टेस्ट से गुज़रना होता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह शारीरिक रूप से इस यात्रा के लिए फिट है।

➤ कड़ी ट्रेनिंग: चयन के बाद व्यक्ति को अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी सभी ज़रूरी ट्रेनिंग दी जाती है।

➤ सफल प्रक्रिया: जब कोई शख्स इन सभी प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तभी उसे अंतरिक्ष में जाने की अनुमति मिलती है।

