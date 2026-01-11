Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | भीषण ठंड के बीच पंजाब के लोगों के लिए 5 दिन भारी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

भीषण ठंड के बीच पंजाब के लोगों के लिए 5 दिन भारी, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Edited By Updated: 11 Jan, 2026 11:21 AM

5 days weather warning punjab

शीतलहर से पूरा पंजाब कांप उठा है। लोहड़ी के त्योहार पर भी पंजाब के लोगों को ठंड से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं।

पंजाब डेस्क : शीतलहर से पूरा पंजाब कांप उठा है। लोहड़ी के त्योहार पर भी पंजाब के लोगों को ठंड से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग चंडीगढ़ ने 11 से 15 जनवरी तक चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार राज्य के कई इलाकों में घने कोहरे  शीतलहर का असर रहेगा। इसे देखते हुए पंजाब में 13 जनवरी यानी लोहड़ी तक येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग का कहना है कि 11 से 13 जनवरी के बीच रोपड़, गुरदासपुर, होशियारपुर और पठानकोट जैसे उत्तर-पूर्वी जिलों में ठंड और कोहरा ज्यादा रह सकता है। वहीं फरीदकोट, फिरोजपुर और मोगा में हालात अपेक्षाकृत सामान्य रहने की संभावना है। 14 और 15 जनवरी को दक्षिण और पश्चिमी जिलों में मौसम कुछ बेहतर रह सकता है, लेकिन मध्य और पूर्वी पंजाब में सुबह के समय कोहरा बना रह सकता है।

विभाग ने लोगों को कोहरे के दौरान सावधानी से वाहन चलाने, अनावश्यक यात्रा से बचने और किसानों को मौसम को ध्यान में रखकर काम करने की सलाह दी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!