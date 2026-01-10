आतिशी मामले के विरोध में तरनतारन में अकाली दल का प्रदर्शन, DC कार्यालय का घेराव

Edited By VANSH Sharma, Updated: 10 Jan, 2026 09:39 PM

आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिन द्वारा सदन में गुरु साहिब की बेअदबी किए जाने के विरोध में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने आज ज़िला तरनतारन में डीसी कार्यालय का घेराव किया और जोरदार रोष प्रदर्शन किया।

तरनतारन: आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिन द्वारा सदन में गुरु साहिब की बेअदबी किए जाने के विरोध में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने आज ज़िला तरनतारन में डीसी कार्यालय का घेराव किया और जोरदार रोष प्रदर्शन किया।

इस अवसर पर अकाली दल के जुझारू कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि गुरु साहिब का अपमान करने वाली आप नेता आतिशी मार्लिन के खिलाफ तुरंत और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने कहा कि धर्म और श्रद्धा का अपमान किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो और भी कड़े आंदोलन किए जाएंगे।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here