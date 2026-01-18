भाजपा नेता सुनील जाखड़ की खराब हुई तबीयत, फोर्टिस अस्पताल में भर्ती

Edited By Urmila,Updated: 18 Jan, 2026 12:34 PM
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को आज सुबह अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ।
चंडीगढ़ : भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को आज सुबह अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ। उनके परिवार और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने तुरंत उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया।
हॉस्पिटल सूत्रों के अनुसार, डॉक्टरों की एक टीम ने उन्हें तुरंत जांच में लिया और उनका इलाज शुरू कर दिया है। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टर उनकी निगरानी में हैं। भाजपा के नेताओं ने कहा कि जाखड़ की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here