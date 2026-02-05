Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | प्रशासन को बदले की मशीन बना रही है मान सरकार, पंजाब केसरी पर रेड और दबाव: अश्वनी शर्मा

प्रशासन को बदले की मशीन बना रही है मान सरकार, पंजाब केसरी पर रेड और दबाव: अश्वनी शर्मा

Edited By Updated: 05 Feb, 2026 05:01 PM

gst raid on punjab kesari

पंजाब केसरी पर राज्य GST विभाग की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज

पंजाब डेस्क: पंजाब केसरी पर राज्य GST विभाग की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। पंजाब भाजपा के वर्किंग प्रेसिडेंट अश्वनी शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने प्रशासन को बदले की मशीन बना दिया है और सच्चाई की आवाज़ को दबाने के लिए घटिया हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।

 

अश्वनी शर्मा ने कहा कि जो मीडिया संस्थान सच बोलने का साहस करता है, उस पर रेड और दबाव बनाया जा रहा है। यह साफ तौर पर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब केसरी पर राज्य GST द्वारा की गई कार्रवाई सच्चाई को चुप कराने की नाकाम कोशिश है। यह लोकतंत्र नहीं, बल्कि डर और दबाव की राजनीति को दर्शाता है। भाजपा नेता ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी दमनकारी नीतियों का खुलकर मुकाबला करेगी और प्रेस की आज़ादी के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!