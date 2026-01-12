Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | अगले 24 घंटे पंजाब में कड़ाके की ठंड का कहर, कई जिलों में शीतलहर व घने कोहरे का Alert

अगले 24 घंटे पंजाब में कड़ाके की ठंड का कहर, कई जिलों में शीतलहर व घने कोहरे का Alert

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 08:27 PM

cold wave alert in punjab

पंजाब में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज घना कोहरा और कड़ाके की शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है।

पंजाब डेस्क : पंजाब में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज घना कोहरा और कड़ाके की शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अमृतसर, बठिंडा, फरीदकोट, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, तरनतारन सहित कई जिलों में बेहद घना कोहरा और शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। पटियाला की बात की जाए तो वहां का न्यूनतम तापमान 3.8 जबकि बठिंडा का न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री रिकार्ड किया गया, जो इस सर्दी के मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। हालांकि अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है, फिर भी यह सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है।

मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि ठंड का यह दौर 17 जनवरी तक जारी रह सकता है। उधर, स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाव की सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या होने पर टोल फ्री मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में बना पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ चुका है, जबकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। ठंडी हवाओं के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरा और शीतलहर का असर बना रहेगा। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, मोहाली सहित कई जिलों में आज घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि बठिंडा, फाजिल्का, फरीदकोट और मुक्तसर जैसे जिलों में शीतलहर चल सकती है। मौसम फिलहाल शुष्क रहने के आसार हैं।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!