Holika Dahan Upay 2026: होलिका दहन के बाद करें ये अचूक टोटके, बढ़ेगा धन और करियर में मिलेगी सफलता

Holika Dahan Upay 2026: फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि 3 मार्च 2026 को होलिका दहन होगा और 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। होली केवल उल्लास और उत्सव का पर्व नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि...

Holika Dahan Upay 2026: फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि 3 मार्च 2026 को होलिका दहन होगा और 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। होली केवल उल्लास और उत्सव का पर्व नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए विशेष उपाय शीघ्र फल प्रदान करते हैं।

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, होली के दिन भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की पूजा विशेष पुण्यदायी होती है। रंग, गुलाल, मिष्ठान और प्रिय वस्तुओं का भोग लगाने से घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है।

होली पर क्यों माने जाते हैं उपाय प्रभावशाली?
धार्मिक मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा की ऊर्जा वातावरण को शुद्ध करती है। होलिका दहन नकारात्मक शक्तियों के दहन का प्रतीक है। इसके बाद किया गया जप, दान या उपाय जीवन में नई सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

इस वर्ष 3 मार्च को चंद्र ग्रहण का संयोग भी बन रहा है, इसलिए पूजन सामग्री विशेषकर बांसुरी और मोर पंख होलिका दहन से दो दिन पहले घर लाने की सलाह दी जाती है।

धन प्राप्ति के लिए बांसुरी का उपाय
होली के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में बांसुरी स्थापित करें और विधिपूर्वक पूजा करें। मान्यता है कि बांसुरी श्रीकृष्ण का प्रिय वाद्य है और इसकी पूजा से घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है। नियमित रूप से बांसुरी की पूजा करने से आर्थिक स्थिरता और सौभाग्य प्राप्त होता है।

घर में सुख-शांति के लिए विशेष उपाय
यदि परिवार में तनाव या कलह की स्थिति रहती है, तो होली के दिन पूजित बांसुरी को घर के किसी पवित्र स्थान पर रखें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर वातावरण में शांति और सामंजस्य स्थापित करने में सहायक माना जाता है।

करियर और व्यवसाय में सफलता के लिए मोरपंख
नौकरी या व्यापार में रुकावट आ रही हो तो घर की पूर्व या उत्तर-पश्चिम दिशा की दीवार पर मोरपंख लगाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोरपंख राहु के अशुभ प्रभाव को कम करता है और करियर में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है।

दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने का उपाय
यदि वैवाहिक जीवन में मतभेद चल रहे हों, तो पति-पत्नी मिलकर राधा-कृष्ण की पूजा करें। उन्हें रंग-गुलाल और मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के बाद मोरपंख को शयनकक्ष में स्थापित करें। मान्यता है कि यह उपाय आपसी प्रेम, विश्वास और समझ को मजबूत करता है।

होली का पर्व केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक परिवर्तन का भी अवसर है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए ये सरल उपाय जीवन में धन, सुख-शांति और तरक्की के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

