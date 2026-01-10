Main Menu

नेहा कक्कड़ के Candy Shop गाने को लेकर मचा हंगामा, चाइल्ड राइट्स कमीशन में शिकायत दर्ज

10 Jan, 2026

controversy over neha kakkar candy shop song

बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई हैं।

चंडीगढ़ (अंकुर): बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई हैं। नेहा के हाल ही में रिलीज हुए गाने 'कैंडी शॉप'  (Candy Shop) को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस गाने में फिल्माए गए अश्लील सीन को लेकर सिंगर के खिलाफ पंजाब स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (SCPCR) में ऑफिशियल शिकायत दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता डॉ. पंडितराव धरेनवर का आरोप है कि गाने की शूटिंग के दौरान बाल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। दावा किया जा रहा है कि गाने के बोल और वीडियो में कुछ ऐसे तत्व हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं हैं और उनके मानसिक स्तर पर बुरा असर डाल सकते हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि यह गाना पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 22 जुलाई, 2019 के आदेश का उल्लंघन करता है, जिसमें बच्चों पर बुरा असर डालने वाले कंटेंट के प्रसार पर चिंता जताई गई थी।

गाने में कथित अश्लीलता और आपत्तिजनक सीन पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। पंजाब स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन के चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने 9 जनवरी, 2026 को नेशनल कमीशन को लिखे लेटर में कहा है कि यह मामला नेशनल लेवल का है। कमीशन ने मांग की है कि नेहा कक्कड़ के खिलाफ सही कानूनी कार्रवाई की जाए। गाने को यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाया जाए। डॉ. पंडित राव ने DGP पंजाब से इस मामले में FIR दर्ज करने की भी अपील की है।

