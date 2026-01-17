आतिशी विवाद पर दिल्ली स्पीकर का बड़ा बयान, बोले-पंजाब सरकार की फोरेंसिक लैब की कराऊंगा CBI जांच

Main Menu

दिल्ली विधानसभा में सिख गुरुओं से जुड़े कथित बयान को लेकर आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।

पंजाब डेस्क : दिल्ली विधानसभा में सिख गुरुओं से जुड़े कथित बयान को लेकर आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरे मामले पर दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि संबंधित वीडियो क्लिप की तकनीकी जांच करवाई गई थी, जिसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ सामने नहीं आई है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि फोरेंसिक जांच के बाद यह पुष्टि हुई है कि वीडियो पूरी तरह प्रामाणिक है। उन्होंने यह भी कहा कि जालंधर की अदालत ने भी अपना आदेश उन्हीं तथ्यों और सबूतों के आधार पर दिया है, जो पुलिस और मोहाली स्थित फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट में सामने आए थे। वीडियो से जुड़ी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है।

इसके साथ ही विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले में आगे कहा कि पंजाब सरकार द्वारा करवाई गई फोरेंसिक जांच और पूरी प्रक्रिया को लेकर संदेह बना हुआ है। इसी को देखते हुए उन्होंने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि, मैं पंजाब सरकार की फोरेंसिक लैब की CBI से जांच करवाऊंगा।  

स्पीकर ने यह भी जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी के अनुरोध पर 8 जनवरी को वीडियो क्लिप को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जल्दबाजी में अपनी ओर से अलग फोरेंसिक जांच करवाई और उसी के आधार पर केस दर्ज कराया। साथ ही यह भी कहा गया कि मोहाली की FSL से बेहद कम समय में रिपोर्ट तैयार कर अदालत में पेश कर दी गई, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

