Punjab: गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को कोर्ट से राहत, 3 साल पुराने केस में बरी

मोहाली (जसबीर जस्सी): गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ ​​जग्गू भगवानपुरिया को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जानकारी के मुताबिक, जग्गू भगवानपुरिया सहित अन्य के खिलाफ पुलिस स्टेशन (S.S.O.C) फेज-1 मोहाली में दर्ज मामले को लेकर अपने वकील के जरिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज की कोर्ट में इस केस से अपनी रिहाई के लिए अर्जी दी थी। कोर्ट ने इस अर्जी पर सरकार और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जग्गू भगवानपुरिया को रिहा करने का आदेश दिया है।

यह FIR जनवरी 2023 को DSP (S.S.O.C) मोहाली ने कई आरोपों के तहत दर्ज की थी। पुलिस के मुताबिक, उन्हें एक गुप्त सूचना मिली थी कि गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ ​​जग्गू भगवानपुरिया, अमृतपाल सिंह उर्फ ​​अमृत बल, परगट सिंह, दरमनजोत उर्फ ​​दरमन काहलों बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हैं। बताया गया है कि यह ग्रुप मोहाली के फेज-3B2 का रहने वाला परमजीत सिंह पम्मा चला रहा है, जो अब इंग्लैंड में रहता है। वह सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) से भी जुड़ा है। इस ग्रुप पर भारत सरकार ने बैन लगा रखा है। इसका मकसद एक खास ग्रुप से जुड़े नेताओं को टारगेट करके पंजाब में शांति भंग करके आतंक फैलाना है। पुलिस के मुताबिक, जग्गू भगवानपुरिया और परगट सिंह हथियार और गोला-बारूद दे रहे हैं। अमृत बल और दरमन कहलों उन्हें फाइनेंशियल मदद दे रहे हैं। वे पंजाब में कोई भी बड़ा गैर-कानूनी काम कर सकते हैं।

SSOC ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, अमृतपाल सिंह उर्फ ​​अमृत बल, परगट सिंह, दरमनजोत उर्फ ​​दरमन कहलों और उनके साथियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों के तहत धारा 17, 18, 20 और IPC की धारा 120-B और आर्म्स एक्ट की धारा 25-54-59 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने जांच शुरू की और जांच के दौरान, युवराज सिंह और निशान सिंह को 17 जनवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी तलाशी के दौरान, एक 32 बोर की पिस्तौल, 4 ज़िंदा कारतूस और बिना रजिस्ट्रेशन नंबर की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। जांच के दौरान, निशान सिंह ने बताया कि अमृतपाल बल ने उसे जसपाल सिंह उर्फ ​​हनी से मिलवाया था। निशान सिंह ने जसपाल सिंह उर्फ ​​हनी के मोबाइल नंबर पर जसपाल सिंह हनी से बात की। इसके अनुसार, जसपाल सिंह उर्फ ​​हनी को मौजूदा मामले में नामजद किया गया और 19 जनवरी 2023 को जसपाल सिंह उर्फ ​​हनी को मौजूदा मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।

