Gold-Silver Rate: लोहड़ी पर सोना-चांदी महंगा या सस्ता? जानें शहर के ताजा दाम

लोहड़ी पर सोना-चांदी खरीदने वाले चाहवानों के लिए नए रेट जारी हुए है।

पंजाब डेस्कः लोहड़ी पर सोना-चांदी खरीदने वाले चाहवानों के लिए नए रेट जारी हुए है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार मंगलवार को 24 कैरेट सोना 144,200 जबकि 22 कैरेट 134,110 रिकार्ड किया गया है। वहीं चांदी 270,000 पर पहुंच गई है।



बता दें कि सोमवार को राजधानी के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 15,000 रुपए उछलकर 2,65,000 रुपए प्रति किलोग्राम के अबतक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी। वहीं सोना 1,44,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड पर रहा। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी 15,000 रुपए यानी छह प्रतिशत बढ़कर 2,65,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) के नए शिखर पर पहुंच गई।

पिछले कारोबारी सत्र में यह 2,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके अलावा, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 2,900 रुपए यानी 2.05 प्रतिशत बढ़कर 1,44,600 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।