Gold-Silver Rate Today: सोना-चांदी के नए भाव जारी, खरीदने से पहले जरूर जानें रेट

Edited By Updated: 03 Feb, 2026 11:20 AM

gold silver rate

अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।

पंजाब डेस्कः अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।  सराफा बाजार से आज सोना-चांदी के ताज़ा भाव जारी कर दिए गए हैं।

जालंधर सराफा एसोसिएशन द्वारा जारी रेट के अनुसार मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है, जिससे खरीदारों के साथ-साथ निवेशकों की भी नजर बाजार पर बनी हुई है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार मंगलवार को 24 कैरेट सोना 154,500 जबकि 22 कैरेट 143,690 रिकार्ड हुआ है। वहीं चांदी आज 266,400 पर पहुंच गई है। 

उधर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी में सुधार देखने को मिला है। COMEX पर सोना फिर से 4,757 डॉलर और चांदी 83 डॉलर के स्तर के ऊपर पहुंच गई, जिसका सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ा।


 

