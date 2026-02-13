Main Menu

सूफी सिंगर Jyoti Nooran के घर पर फायरिंग केस में पति का नया खुलासा, मांगी 1 करोड़ की फिरौती

Edited By Updated: 13 Feb, 2026 02:04 PM

jyoti nooran firing case

सूफी सिंगर ज्योति नूरां के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में अब नया खुलासा हुआ है।

जालंधर(सोनू): सूफी सिंगर ज्योति नूरां के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में अब नया खुलासा हुआ है। पहले एडीसीपी आकर्षि ने दावा किया था कि घर के बाहर फायरिंग नहीं हुई, लेकिन अब सिंगर के पति उस्मान उर्फ अभि ने बताया है कि उनसे 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी जा रही है।

उस्मान के मुताबिक, उन्हें किसी संपत नेहरा के नाम से लगातार धमकी भरे कॉल और व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं। कॉल करने वाला पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। उनका शक है कि दो दिन पहले हुई फायरिंग भी इसी धमकी के चलते करवाई गई है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से संदिग्ध लोग रात के समय घर के बाहर घूमते देखे गए हैं। इस बारे में पुलिस को पहले भी शिकायत दी गई थी, लेकिन अभी तक किसी को ट्रेस नहीं किया जा सका। फायरिंग के बाद भी पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई।

उस्मान ने कहा कि कॉल करने वाले का नंबर पुलिस को दे दिया गया है। पुलिस ने दो दिन पहले फायरिंग करने वाले युवक को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी यह साफ नहीं हुआ है कि उसे किसने भेजा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और फिरौती की धमकी व फायरिंग के एंगल से केस को जोड़कर देखा जा रहा है।

 

