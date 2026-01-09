Ludhiana Murder Case: युवक की बेरहमी से ह/त्या करने वाले आरोपी Couple का चौंकाने वाला खुलासा

बेरहमी से युवक की हत्या मामले में हैरानीजनक खुलासा हुआ है।

लुधियाना (अनिल) : बेरहमी से युवक की हत्या मामले में हैरानीजनक खुलासा हुआ है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सलेम टाबरी के अधीन आते गुरु हरराय नगर में सेक्रेड कान्वेंट स्कूल के सामने खाली प्लॉट में वीरवार को एक व्यक्ति का शव 6 टुकड़ों में पुलिस द्वारा बरामद किया गया था।

इसके बाद पुलिस द्वारा उक्त मामले पर कार्रवाई करते हुए मृतक व्यक्ति की पहचान दविंदर कुमार (36) के रूप में की गई थी। बताया जा रहा है कि दविंदर मुम्बई में काम करता है और मौत से 3 दिन पहले ही वापस लौटा था। इसी बीच दविंदर कुमार अपने दोस्त शेरा के घर पर 6 जनवरी को नशा करने के लिए गया था। इस दौरान जब उसने नशे का इंजेक्शन लगाया तो उसकी हालत बिगड़ गई और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।

इसके बाद दविंदर कुमार के दोस्त शेर सिंह ने मौत को छुपाने के लिए आरी के साथ उसके शरीर के 6 टुकड़े कर दिए और रात के समय अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर जाकर उसके शरीर के टुकड़ों को अलग-अलग जगह पर फेंक दिया गया। इसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी शेरा और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

