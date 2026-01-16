प्रेस की स्वतंत्रता को दबाना पंजाब सरकार का कुप्रयास: परमपाल सिद्धू

भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र बठिंडा की प्रभारी परमपाल कौर सिद्धू ने पंजाब केसरी ग्रुप के खिलाफ की गई सरकारी कार्रवाई की कड़ी निंदा की है।

पंजाब डेस्क: भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र बठिंडा की प्रभारी परमपाल कौर सिद्धू ने पंजाब केसरी ग्रुप के खिलाफ की गई सरकारी कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस कार्रवाई को सीधे तौर पर लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश करार दिया।

परमपाल सिद्धू ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से प्रेस की स्वतंत्रता को गहरा झटका लगा है, जिसे लोकतंत्र में किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब सरकार के इस रवैये और मीडिया के खिलाफ की गई कार्रवाई की पुरज़ोर निंदा करती है।

