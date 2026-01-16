Main Menu

प्रेस की स्वतंत्रता को दबाना पंजाब सरकार का कुप्रयास: परमपाल सिद्धू

16 Jan, 2026 10:00 PM

parmpal sidhu accuses punjab government of suppressing press freedom

भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र बठिंडा की प्रभारी परमपाल कौर सिद्धू ने पंजाब केसरी ग्रुप के खिलाफ की गई सरकारी कार्रवाई की कड़ी निंदा की है।

पंजाब डेस्क: भारतीय जनता पार्टी लोकसभा क्षेत्र बठिंडा की प्रभारी परमपाल कौर सिद्धू ने पंजाब केसरी ग्रुप के खिलाफ की गई सरकारी कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस कार्रवाई को सीधे तौर पर लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश करार दिया।

परमपाल सिद्धू ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से प्रेस की स्वतंत्रता को गहरा झटका लगा है, जिसे लोकतंत्र में किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब सरकार के इस रवैये और मीडिया के खिलाफ की गई कार्रवाई की पुरज़ोर निंदा करती है।

