Daily horoscope : आज इन राशियों की सभी दुख-विपदाएं होंगी दूर

मेष : दुश्मनों को कमजोर समझने की भूल न करें, क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हर दाव खेलने के लिए तैयार दिखेंगे।



वृष: आम सितारा मजबूत जो आपको हर फ्रंट पर दूसरों पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, शत्रु भी आपके समक्ष अपने आपको बेबस सा महसूस करेंगे।



मिथुन: कोर्ट-कचहरी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने पर बेहतर नतीजा मिलने की आशा, आम हालात भी बेहतर बने रहेंगे।



कर्क: बड़े लोगों के साथ मेल-मिलाप फ्रूटफुल रहेगा, मगर हल्की नेचर वाले लोग न तो आपका लिहाज करेंगे और न ही आपको बख्शेंगे।



सिंह : खेती उत्पादों, खेती उपकरणों, खादों-बीजों, करियाना वस्तुओं तथा गार्मैंट्स का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।



कन्या : व्यापार तथा कामकाज की दशा बेहतर, यत्नों-प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, मगर शीत वस्तुओं को परहेज के साथ यूज करें।

तुला: चूंकि आम सितारा कमजोर है, इसलिए उलझनों, झमेलों, पेचीदगियों से निपटना पड़ सकता है, सफर भी न करें।



वृश्चिक: सितारा व्यापार कारोबार के कामों में लाभ देने वाला, भागदौड़ करने पर कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग लाभ देगी।



धनु : सरकारी, गैर-सरकारी कामों में कदम बढ़त की तरफ, बड़े लोग भी मेहरबान रहेंगे तथा आपका लिहाज करेंगे।



मकर: किसी धार्मिक प्रोग्राम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा-वार्ता, भजन-कीर्तन सुनने में जी लगेगा।



कुंभ: सितारा सेहत के लिए कमजोर, इसलिए खान-पान लिमिट में करना सही रहेगा, सफर भी न करना चाहिए।



मीन : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल सद्भाव बना रहेगा, इज्जत-मान की प्राप्ति।