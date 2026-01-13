Main Menu

राष्ट्रपति का जालंधर दौरा: 14 से 16 जनवरी तक शहर में लगी सख्त पाबंदी

Edited By Updated: 13 Jan, 2026 05:39 PM

president draupadi murmu visit to jalandhar

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जालंधर दौरे पर हैं। राष्ट्रपति 16 जनवरी को जालंधर आ रहीं हैं।

जालंधर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जालंधर दौरे पर हैं। राष्ट्रपति 16 जनवरी को जालंधर आ रहीं हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने एक आदेश जारी कर 14 से 16 जनवरी तक जालंधर जिले की सीमा के अंदर 'नो फ्लाइंग ज़ोन' घोषित कर दिया है।

इस फैसले के तहत, जिले में किसी भी तरह के सिविल रिमोट या पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ड्रोन और हेलीकॉप्टर की उड़ान पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि यह रोक सिर्फ सिविल उड़ानों पर लागू होगी, जबकि राष्ट्रपति और दूसरे VVIP मेहमानों के हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज इससे मुक्त रहेंगे। ये आदेश राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए हैं।

