PSEB : 12th Class की डेटशीट रिवाइज,  बदली गई केमिस्ट्री परीक्षा की तारीख!

पंजाब डैस्क : 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए जरूरी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा की फरवरी/मार्च 2026 की वार्षिक परीक्षा (ओपन स्कूल सहित) से संबंधित डेटशीट दिनांक 30-12-2025 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार रसायन विज्ञान (केमिस्ट्री) का पेपर दिनांक 04-04-2026 को आयोजित किया जाना था। प्रशासनिक कारणों के चलते अब रसायन विज्ञान का पेपर दिनांक 20-03-2026 को, पहले से निर्धारित समय के अनुसार आयोजित किया जाएगा। बारहवीं कक्षा की संशोधित (री-वाइज) डेटशीट बोर्ड की वेबसाइट www.pseb.ac.in पर उपलब्ध है।