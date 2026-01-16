पंजाब में Emergency जैसा माहौल बना रही है भगवंत मान सरकार : मजीठिया

Main Menu

Edited By Updated: 16 Jan, 2026 07:19 PM

punjab govt creating emergency like situation majithia

शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा जग बाणी और पंजाब केसरी समूह के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों की कड़े शब्दों में निंदा की है।

पंजाब डेस्क: शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा जग बाणी और पंजाब केसरी समूह के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयों की कड़े शब्दों में निंदा की है। मजीठिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा मीडिया संस्थानों पर किया गया यह हमला पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है।

मजीठिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए पहले राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाती रही है और अब खुलेआम प्रेस पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि जग बाणी और पंजाब केसरी समूह ईमानदार पत्रकारिता की मिसाल हैं और उनके खिलाफ छापेमारी करना सरकार की घबराहट को दर्शाता है। उन्होंने याद दिलाया कि आपातकाल के दौर में भी पंजाब केसरी और चोपड़ा परिवार कभी सरकार के सामने नहीं झुके थे।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की रीढ़ है और उस पर हमला करना जनता के सूचना के अधिकार पर सीधा हमला है। मजीठिया के अनुसार, पंजाब में सच बोलने वाली आवाज़ों को दबाने की कोशिश सरकार की तानाशाही मानसिकता को उजागर करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया पर दबाव और बदले की कार्रवाइयों के ज़रिये राज्य में ‘आपातकाल जैसा माहौल’ पैदा किया जा रहा है।

मजीठिया ने यह भी स्पष्ट किया कि शिरोमणि अकाली दल हमेशा प्रेस की आज़ादी के साथ मजबूती से खड़ा रहा है, क्योंकि स्वतंत्र मीडिया ही लोकतंत्र की सबसे मज़बूत नींव है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अकाली दल आज भी पंजाब केसरी समूह के साथ खड़ा है और पंजाब के मीडिया को डराया नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने ‘आप’ सरकार से सवाल किया कि पंजाब में सच लिखने और बोलने पर सज़ा क्यों दी जा रही है।

