घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच खुले पंजाब के स्कूल, अभिभावकों ने उठाई छुट्टियां बढ़ाने की मांग

कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आज से पूरे पंजाब में स्कूल दोबारा

पंजाब डेस्क: कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आज से पूरे पंजाब में स्कूल दोबारा खुल गए हैं। छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने को लेकर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में पहले से ही असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। मौसम की गंभीरता को देखते हुए अभिभावकों को उम्मीद थी कि सरकार की ओर से छुट्टियां बढ़ाने को लेकर कोई नया आदेश जारी किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।



सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूल आज बुधवार से खुल गए। स्कूल खुलते ही अभिभावकों ने बच्चों की सेहत को लेकर चिंता जताई है। अभिभावकों का कहना है कि भीषण ठंड के कारण बच्चे ठीक से पेंसिल तक नहीं पकड़ पा रहे हैं, ऐसे में पढ़ाई करना मुश्किल हो रहा है। वहीं बच्चे कई बीमारियों की चपेट में भी आ सकते है। ऐसे में सरकार को छुट्टियां बढ़ानी चाहिए, जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो तो स्कूल खोले जाएं।

उधर, मौसम विभाग ने घने से घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब के कई जिलों में बहुत घनी धुंध (Very Dense Fog) छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक अमृतसर, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मानसा, मोगा, पटियाला, संगरूर और एसबीएस नगर जिलों में कई स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। घनी धुंध के कारण सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।