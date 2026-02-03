Main Menu

पंजाब में बदलेगा मौसम, 2 दिन शीत लहर का अलर्ट, 15 जिलों में घना कोहरा

punjab weather

पंजाब में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने आज से 6 फरवरी तक के...

पंजाब डेस्कः पंजाब में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने आज से 6 फरवरी तक के लिए बड़ी भविष्यवाणी जारी की है। ताज़ा जानकारी के अनुसार, राज्य में 2 दिनों के लिए शीत लहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 15 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरा खासतौर पर सुबह और शाम के समय ज्यादा रहने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य के 9 जिलों में बारिश होने की भी संभावना जताई गई है।

पिछले 24 घंटों में कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। बठिंडा में सुबह के समय दृश्यता (विजिबिलिटी) शून्य रही। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है, जिससे तापमान सामान्य के करीब पहुंच गया है। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान अमृतसर में 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के निदेशक सुरिंदर पाल सिंह के अनुसार, 2 फरवरी को पंजाब के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। अगले तीन दिनों में रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा।

इन जिलों में घना कोहरा, येलो अलर्ट जारी
मौसम विभाग के अनुसार 2 और 3 फरवरी को अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, मोगा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और फाजिल्का में कुछ स्थानों पर घना कोहरा पड़ सकता है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 4 फरवरी को भी इन जिलों में घना कोहरा पड़ सकता है, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। 5 और 6 फरवरी को बारिश या कोहरे को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

इन 9 जिलों में हो सकती है बारिश
पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, रूपनगर और मोहाली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है।

