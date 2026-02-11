बिक्रम मजीठिया ने पत्नी के साथ राधा स्वामी डेरा ब्यास प्रमुख से की मुलाकात

हाल ही में नाभा जेल से रिहा होकर आए सीनियर अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया

बाबा बकाला साहिब: हाल ही में नाभा जेल से रिहा होकर आए सीनियर अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया अमृतसर दौर के बाद ऐतिहासिक नगर बाबा बकाला साहिब में पहुंचे।

इसके उपरांत वह अपनी धर्मपत्नी एवं विधायक गनीव कौर मजीठिया के साथ डेरा ब्यास के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। बता दें कि डेरा ब्यास प्रमुख बिक्रम सिंह मजीठिया के करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं। जब मजीठिया आय से अधिक संपत्ति मामले में नाभा जेल में बंद थे, तब बाबा गुरिंदर ढिल्लों ने उनसे जेल में 2 बार मुलाकात की थी। जेल से रिहा होने के बाद मजीठिया ने बाबा जी का आभार व्यक्त किया था और आज वे स्वयं उनसे मिलने डेरा ब्यास पहुंचे हैं।