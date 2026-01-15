Main Menu

आतिशी मामले में फोरेंसिक जांच पर सिरसा ने उठाए बड़े सवाल, आम आदमी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप

15 Jan, 2026

sirsa raises serious questions on forensic probe levels allegations against aap

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि गुरुओं के अपमान के मामले में पार्टी आतिशी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।

पंजाब डेस्क: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि गुरुओं के अपमान के मामले में पार्टी आतिशी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।

सिरसा ने कहा कि जिस फोरेंसिक जांच का दावा AAP कर रही है, उसमें असल में न तो आतिशी का वॉयस सैंपल लिया गया और न ही उन्हें बुलाया गया।

उन्होंने बताया कि जब पटियाला के SSP की ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, तब कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। लेकिन पंजाब पुलिस ने खुद कोर्ट में स्वीकार किया कि उनके पास कोई वॉयस सैंपल मौजूद नहीं है, इसलिए फोरेंसिक जांच संभव नहीं थी।

सिरसा ने सवाल उठाया, "जब वॉयस सैंपल है ही नहीं, तो फोरेंसिक जांच किस आधार पर की गई?"

उन्होंने आम आदमी पार्टी पर राजनीतिक लाभ के लिए जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया और कहा कि पार्टी सही जांच में बाधा डाल रही है। सिरसा का दावा है कि विधानसभा स्पीकर द्वारा फोरेंसिक जांच कराने की बात सामने आने से पहले ही पंजाब पुलिस के जरिए मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिससे पार्टी मामले की असल सच्चाई से बचना चाहती थी।

यह विवाद अब राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर गरमाया हुआ है और जनता भी पूरी घटनाक्रम पर गंभीर नजर बनाए हुए है।

