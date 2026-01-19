Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Punjab
    3. | सुखबीर बादल का मान सरकार पर तीखा हमला, प्रेस की आजादी दबाने और ‘डिजिटल ठगी’ के लगाए आरोप

सुखबीर बादल का मान सरकार पर तीखा हमला, प्रेस की आजादी दबाने और ‘डिजिटल ठगी’ के लगाए आरोप

Edited By Updated: 19 Jan, 2026 09:13 PM

sukhbir badal targets the mann government

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश की जा रही है।

पंजाब डेस्क : शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्होंने मान सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा हमला बताया।

PunjabKesari

सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार स्वतंत्र पत्रकारिता को निशाना बनाने के लिए गलत हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि फर्जी एफआईआर दर्ज कराना और कॉपीराइट स्ट्राइक को हथियार की तरह इस्तेमाल कर फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से स्वतंत्र मीडिया चैनलों के पेज हटवाए जा रहे हैं। बादल ने LokAwazTv के पेज को डिलीट करवाने की कार्रवाई को ‘डिजिटल ठगी’ करार दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक डोमेन में मौजूद सामग्री, जैसे विधानसभा की फुटेज और सरकारी वीडियो का गलत इस्तेमाल कर भरोसेमंद पत्रकारिता को दबाने का प्रयास कर रही है। सुखबीर बादल ने सवाल उठाया कि आधिकारिक वीडियो का सहारा लेकर स्वतंत्र आवाज़ों को चुप कराना किस तरह जायज ठहराया जा सकता है।

और ये भी पढ़े

मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी देते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि ऐसी नीतियों के जरिए न तो सच्चाई को दबाया जा सकता है और न ही जनता की आवाज को। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिरोमणि अकाली दल हमेशा प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में खड़ा रहा है और भविष्य में भी इस मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!