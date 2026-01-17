Main Menu

आतिशी विवाद पर सुखबीर बादल का वार, कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली विधानसभा स्पीकर को लिखा पत्र

Edited By Updated: 17 Jan, 2026 05:54 PM

sukhbir badal written letter to delhi assembly speaker

दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

पंजाब डेस्क : आतिशी मामले को लेकर सुखबीर बादल ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट शेयर की है। सुखबीर बादल ने ट्वीट कर कहा कि, ''दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पत्र में आतिशी पर सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले आपत्तिजनक और निंदनीय बयान देने का आरोप लगाया गया है।''

पत्र में मांग की गई है कि आतिशी को दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाए। इसके साथ ही उनके खिलाफ गुरु साहिबानों को लेकर कथित रूप से की गई टिप्पणियों को आधार बनाते हुए आपराधिक मामला दर्ज करने की भी सिफारिश की गई है। आरोप लगाया गया है कि इन बयानों से सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है।

मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर सिख संगठनों में भी रोष देखा जा रहा है, जबकि अब सबकी नजरें दिल्ली विधानसभा स्पीकर की ओर से लिए जाने वाले अगले कदम पर टिकी हुई हैं।

PunjabKesari

