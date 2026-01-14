पंजाब लैंड माफिया को लेकर सुखपाल खैहरा ने Live होकर खोली आम आदमी पार्टी सरकार की पोल

भुलत्थ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर निशाना साधा है।

पंजाब डेस्क : भुलत्थ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर निशाना साधा है। सुखपाल खैहरा ने आरोप लगाया है कि भगवंत मान सरकार पंजाब के इकोलॉजी को खत्म करने पर तुली हुई है। खैहरा ने सोशल मीडिया पर लाइव होकर सरकार पर लैंड माफिया के साथ मिलीभगत करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि, सरकार पैसे कमाने के लिए PLPA एक्ट के सेक्शन 4 में बदलाव कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार लैंड माफिया के साथ मिलकर पंजाब के नेचुरल रिसोर्स के साथ खिलवाड़ कर रही है ताकि पर्सनल फायदा कमाया जा सके।

खैहरा ने कहा कि पंजाब के रिसोर्स को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। इस बारे में गवर्नर को एक लेटर दिया गया है। पहले भी पंजाब सरकार की कैबिनेट ने लैंड माफिया के साथ मिलकर PLPA एक्ट के सेक्शन 4 में बदलाव किया है। चंडीगढ़ के पास कितनी भी ग्रीन बेल्ट और फॉरेस्ट लैंड हो, उस पर कोई फार्महाउस नहीं बना सकता। पहले शर्त यह थी कि कम से कम ढाई एकड़ जमीन होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ टेम्पररी स्ट्रक्चर ही बनाया जा सकता था। इससे हमारे पंजाब का एनवायरनमेंट भी बच गया।

आम आदमी पार्टी सरकार ने लैंड माफिया के साथ मिलकर जो एक्ट बदला है, उसमें कहा गया है कि ढाई एकड़ की जगह एक एकड़ में पूरा फार्महाउस बना सकते हैं। ऐसा करके पंजाब को लूटा जा रहा है। इस बयान से राज्य में एनवायरनमेंट और लैंड पॉलिसी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। सुखपाल खैरा का मानना ​​है कि यह कदम पंजाब के भविष्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here