Magh Mela World Record 2026 : इतिहास में दर्ज हुआ माघ मेला 2026, बना नया विश्व रिकॉर्ड

Magh Mela World Record 2026 : प्रयागराज में आयोजित माघ मेला 2026 ने इस बार न केवल श्रद्धा का सैलाब देखा, बल्कि इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप भी छोड़ दी है। इस वर्ष मेले ने भीड़ और व्यवस्था, दोनों ही मामलों में अब तक के सभी पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन ने इस वर्ष मेले में लगभग 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविकता ने सभी को चौंका दिया। मेले के शुरुआती 25 दिनों के भीतर ही संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या 18 करोड़ के पार पहुंच गई। अकेले वसंत पंचमी के दिन लगभग 3.58 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया, जिसने पिछले कई महाकुंभों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। मेले के पांचवें प्रमुख स्नान पर भी लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, जिससे कुल संख्या में भारी वृद्धि हुई।

मिनी कुंभ का स्वरूप

इस बार माघ मेले का विस्तार और व्यवस्थाएं किसी महाकुंभ से कम नहीं थीं। इसे "मिनी कुंभ" के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि मेला क्षेत्र को 800 हेक्टेयर से अधिक में फैलाया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 8 किलोमीटर लंबे विशाल घाट तैयार किए गए। AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) कैमरों और ड्रोन्स के जरिए भीड़ का प्रबंधन किया गया।

आधुनिकता और परंपरा का संगम

2026 के इस मेले में एक खास बदलाव यह देखा गया कि परंपरा के साथ आधुनिक तकनीक का बखूबी इस्तेमाल हुआ। इस बार बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी ने 'कल्पवास' और 'स्नान' में रुचि दिखाई। श्रद्धालुओं के लिए गोल्फ कार्ट, बाइक टैक्सी, 25,000 से ज्यादा शौचालय और हजारों सफाई कर्मियों की तैनाती की गई। भारतीय रेलवे ने इतिहास में पहली बार माघ मेले के लिए 670 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाईं।

सुरक्षा और प्रबंधन

इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद पूरा आयोजन शांतिपूर्ण रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस के 10,000 से अधिक जवानों, ATS, RAF और जल पुलिस की मुस्तैदी ने सुनिश्चित किया कि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो।

