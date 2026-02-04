Daily horoscope : आज इन राशियों की बदलेगी किस्मत, खुशी और सफलता दोनों मिलेंगी
मेष : यत्न करने पर आपकी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग की राह में पेश आ रही कोई बाधा-मुश्किल हटेगी, प्रभाव दबदबा भी बना रहेगा।
वृष: कोर्ट-कचहरी के साथ जुड़े किसी काम को हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, किंतु कोई भी यत्न अनमने मन के साथ न करें।
मिथुन: आम सितारा आपको एक्टिव-इफैक्टिव रखेगा, मगर सेहत के बिगड़ने, पांव के फिसलने तथा किसी काम के उलझने का डर रहेगा।
कर्क: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ देने, अर्थ दशा कंफर्टेबल रखने वाला, मगर कोई भी यत्न जल्दबाजी में फाइनल न करें।
सिंह : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी, मगर रेशा, नजला, जुकाम की शिकायत रह सकती है।
कन्या : सफलता साथ देगी, भागदौड़ करने पर कोई सरकारी बाधा-मुश्किल हटेगी, शत्रु आपकी पकड़ में रहेंगे।
तुला: सितारा कारोबारी कामों में कदम बढ़त की तरफ रखने वाला, कामकाजी टूरिंग भी लाभप्रद, यत्न करने पर कोई बिगड़ा काम सुधरेगा।
वृश्चिक: सरकारी कामों के लिए सितारा है तो सही, मगर जो भी कोशिश करें, भरपूर जोर लगाकर करें, शत्रु कमजोर रहेंगे।
धनु : भागदौड़ करने पर प्लानिंग, प्रोग्रामिंग का अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, मगर घटिया लोगों से दूरी रखें।
मकर: पेट तथा खान-पान के मामले में लापरवाह न रहना ठीक रहेगा, दूसरों पर ज्यादा भरोसा भी न करना चाहिए।
कुंभ: व्यापार तथा कामकाज की दशा सुखद, कोशिशों, इरादों में कामयाबी मिलेगी, मगर अपने क्रोध पर जब्त रखें।
मीन : दुश्मनों की शरारतों, हरकतों पर नजर रखनी ठीक रहेगी, सफर भी टाल दें क्योंकि वह परेशानी वाला होगा।