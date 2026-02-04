10 Gram Gold Price: सोने-चांदी में बड़ा उछाल, Gold 5 हज़ार महंगा, Silver 2.80 लाख पार, देखें आज के रेट

Main Menu

सराफा बाजार में पिछले कुछ दिनों से जारी उथल-पुथल के बाद अब एक बार फिर कीमती धातुओं की चमक लौटती दिख रही है। जनवरी के अंत में आई भारी गिरावट के बाद अब लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी के दामों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है।

नेशनल डेस्क: सराफा बाजार में पिछले कुछ दिनों से जारी उथल-पुथल के बाद अब एक बार फिर कीमती धातुओं की चमक लौटती दिख रही है। जनवरी के अंत में आई भारी गिरावट के बाद अब लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी के दामों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया है।

 वैश्विक बाजार में कीमतों ने पकड़ी तेज रफ्तार

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार रिकवरी देखी जा रही है। बुधवार को कारोबार के दौरान वैश्विक बाजार में सोना करीब 2.35 प्रतिशत की बढ़त के साथ 5054 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गया। चांदी की स्थिति भी कुछ ऐसी ही रही और यह 2.61 प्रतिशत की तेजी के साथ 87.33 डॉलर के स्तर पर ट्रेड करती दिखी। बाजार में यह उतार-चढ़ाव इतना तेज है कि एक ही दिन के भीतर कीमतों में भारी अंतर देखा जा रहा है।

चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक सुधार

दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी के दाम में जबरदस्त उछाल आया। पिछले रिकॉर्ड के अनुसार, चांदी एक ही दिन में 24,000 रुपये महंगी होकर 2,84,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले चांदी की कीमतों में तीन दिनों के भीतर लगभग 1,44,500 रुपये की बड़ी गिरावट आई थी। अपने उच्चतम स्तर से 36 प्रतिशत तक टूटने के बाद अब चांदी फिर से मजबूती की राह पर है।

सोने के भाव में भी आई बड़ी तेजी

सोने की कीमतों ने भी गिरावट के दौर को पीछे छोड़ते हुए वापसी की है। दिल्ली में सोने का भाव 5,000 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़कर 1,57,700 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, सोना अभी भी अपने सर्वकालिक उच्च स्तर (1,83,000 रुपये) से काफी नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन हालिया बढ़त ने निवेशकों को बड़ी राहत दी है।

बाजार में भारी उतार-चढ़ाव का दौर

बीते एक हफ्ते के आंकड़े बताते हैं कि सराफा बाजार इस समय बेहद अस्थिर दौर से गुजर रहा है। जहां एक ओर 29 जनवरी को सोना और चांदी अपने जीवन के सबसे ऊंचे स्तर पर थे, वहीं उसके बाद आई ऐतिहासिक गिरावट ने सबको चौंका दिया था। विशेषज्ञों का मानना है कि कीमतों में आ रही यह तेजी वैश्विक आर्थिक स्थितियों और निवेशकों के बदलते रुझान का परिणाम है।

