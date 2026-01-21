‘न्यूड काल्स के जरिए’ लूटने का साइबर -धोखाधड़ी धंधा!

‘सैक्स’ और ‘एक्सटॉर्शन’ (जब्री वसूली) शब्दों के मेल से बना ‘सैक्सटॉर्शन’ एक गंभीर साइबर अपराध है। इसमें अपराधी किसी व्यक्ति की निजी, अश्लील तस्वीरों या वीडियो का उपयोग करके उसे ब्लैकमेल करता है और उससे भारी-भरकम धनराशि की मांग करता है।

साइबर धोखाधड़ी, जिसमें ‘सैक्सटॉर्शन’ प्रमुख है, में वर्ष 2025 के दौरान भारतीयों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए और यह एक ऐसा अपराध है जिसमें ठगे गए व्यक्ति के धन की बहुत कम वसूली ही हो पाती है।



साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तथा अन्य डेटिंग एप्स पर एक फर्जी प्रोफाइल के जरिए अपने शिकार से सम्पर्क बनाकर उससे दोस्ती करने के बाद उसेे वीडियो कॉल के लिए उकसाते हैं। कॉल पर दूसरी ओर अक्सर कोई नग्न महिला या पुरुष होता है जो अश्लील हरकतें करके अपने शिकार की स्क्रीन रिकाॄडग कर लेता है।



इसके बाद रिकार्ड किए गए वीडियो और फोटो को वायरल करने की धमकी देकर अपने शिकार को लूटा जाता है। आज कल ए.आई. (आर्टीफिशियल इंटैलीजैंस) का उपयोग करके फर्जी न्यूड तस्वीरें या वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है जिनकी चंद ताजा घटनाएं निम्र में दर्ज हैं :



* 10 दिसम्बर, 2025 को ‘मुम्बई’ (महाराष्टï्र) के एक व्यक्ति को फेसबुक पर ‘अनीता’ नामक महिला से दोस्ती करना बहुत महंगा पड़ा। महिला ने वीडियो कॉल के दौरान उसका न्यूड वीडियो रिकार्ड कर लिया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उससे 1.2 लाख रुपए ठग लिए।

* 23 दिसम्बर, 2025 को ‘बेंगलुरू’ (कर्नाटक) निवासी एक व्यक्ति 20 दिनों में 2 बार ‘सैक्सटॉर्शन’ का शिकार हुआ। पीड़ित ने ‘टैलीग्राम’ ग्रुप के जरिए एक महिला से सम्पर्क किया था जिसने उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया।

* 23 दिसम्बर, 2025 को ही ‘जालंधर’ (पंजाब) में डेटिंग एप के जरिए दोस्ती कर महिलाओं ने 2 युवकों को फेक न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनसे लगभग 2 लाख रुपए ऐंठ लिए।

* 5 जनवरी, 2026 को जालसाजों ने बेंगलुरू (कर्नाटक) के एक 26 वर्षीय युवक को एक डेटिंग एप के जरिए ए.आई. (आर्टीफिशियल इंंटैलीजैंस) ‘गर्लफ्रैंड स्कैम’ का शिकार बनाया।

जालसाजों ने ‘ईशानी’ नामक एक ‘डीप फेक प्रोफाइल’ का उपयोग कर उसे वीडियो कॉल पर न्यूड होने के लिए उकसाया और रिकाॄडग कर ली। पीड़ित ने ब्लैक मेङ्क्षलग के डर से 1.53 लाख रुपए गंवा दिए।

* 19 जनवरी, 2026 को ‘करीम नगर’ (तेलंगाना) जिले में इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब के जरिए 100 से अधिक पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर करोड़ों रुपयों की उगाही करने के आरोप में पुलिस ने एक शादीशुदा जोड़े द्वारा चलाए जा रहे सैक्स ब्लैकमेङ्क्षलग रैकेट का पर्दाफाश किया।



* और अब 20 जनवरी, 2026 को ‘कर्नाटक’ के पुलिस महानिदेशक के.राम चंद्र राव को उसका एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद निलंबित किया गया है। यह एक बहुत ही मानसिक दबाव वाला और तेजी से फैल रहा अपराध है परन्तु सही समय पर समझदारी दिखाकर और पुलिस की सहायता लेकर इससे बचा जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की फ्रैंड रिक्वैस्ट स्वीकार न करे और न ही निजी जानकारी सांझी करे। अनजान नंबरों से आने वाली वीडियो कॉल से बचें और अपने सोशल मीडिया अकाऊंट्स को प्राइवेट रखें। इसके साथ ही ऐसे अपराध से बचने के लिए समाज में जागरूकता फैलाने की बहुत जरूरत है क्योंकि ऐसे मामलों में अधिकतर वे व्यक्ति शिकार हो रहे हैं जिन्हें इंटरनैट पर आ रही इस तरह की फ्रॉड रिक्वैस्ट के जोखिम के बारे में जानकारी नहीं है।-विजय कुमार