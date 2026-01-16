2029 का चुनाव ‘ए.आई. चुनाव’ होगा

अब से लगभग 10 हफ्तों में, 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। कैंपेन के गाने, रील्स, ट्रेलर्स, रणनीतियां और भी बहुत कुछ होगा। नीतियां लांच और री-लांच की जाएंगी-जिंगल्स से लेकर जुमलों तक, पब्लिक रैलियों से लेकर पॉडकास्ट तक।...

अब से लगभग 10 हफ्तों में, 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। कैंपेन के गाने, रील्स, ट्रेलर्स, रणनीतियां और भी बहुत कुछ होगा। नीतियां लांच और री-लांच की जाएंगी-जिंगल्स से लेकर जुमलों तक, पब्लिक रैलियों से लेकर पॉडकास्ट तक। अगर 2019 भारत का पहला ‘व्हाट्सएप चुनाव’ था और 2024 भारत का पहला ‘डिजिटल फॉरवर्ड’ चुनाव, तो 2026 इन दोनों का मिला-जुला रूप होना चाहिए। कहा जाता है कि 2029 ए.आई. चुनाव होगा। मीडिया और राजनीति दोनों के एक उत्सुक छात्र के तौर पर, मीडिया और राजनीति के मेल पर कुछ विचार यहां दिए गए हैं।



फेक न्यूज : फेक न्यूज को स्टेरॉयड पर पीत पत्रकारिता कहा जा सकता है -सनसनीखेज खबरों को टैक्नोलॉजी से बढ़ाकर एल्गोरिदम की स्पीड से फैलाना, जिसमें जवाबदेही बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। आज चुनावों पर फेक न्यूज के असर को 5 डब्ल्यूज के बेसिक पत्रकारिता फ्रेमवर्क से समझा जा सकता है।

क्या (व्हाट) : हालांकि भारत में इस शब्द की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है, ऑस्ट्रेलियाई सरकार के मैंमिजल कमिश्नर फेक न्यूज को ‘मनगढ़ंत खबरें बताते हैं जो कुछ खास एजैंडा को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती हैं।’

कौन (हू) : भारत में 5 में से 3 इंटरनैट यूजर ऑनलाइन खबरें और जानकारी देखते हैं, इसलिए फेक न्यूज का तेजी से फैलना खास तौर पर चिंता की बात है। 2025 के प्यू रिसर्च सैंटर की एक स्टडी में पाया गया कि सर्वे किए गए 65 प्रतिशत लोगों ने मनगढ़ंत खबरों और जानकारी को एक बड़ी चिंता माना, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है।



क्यों (व्हाय) : फेक न्यूज भारतीय चुनावों की एक ढांचागत खासियत बन गई है। हालांकि वोट ऑफलाइन डाले जाते हैं लेकिन उन वोटों की लड़ाई तेजी से ऑनलाइन हो रही है। 2025 में भारत में 90 करोड़ से ज्यादा इंटरनैट यूजर्स के साथ, कुछ ही क्लिक में सोच को प्रभावित करना और कहानियों को आकार देना मुमकिन हो गया है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनैस और साइबरपीस की एक स्टडी से पता चला कि सभी फेक न्यूज में से 46 प्रतिशत राजनीतिक थीं।

कब (व्हैन) : फेक न्यूज चुनावों के आसपास चरम पर होती हैं, नैशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने 2019 में फेक न्यूज के मामलों में पिछले साल के मुकाबले 70 प्रतिशत की बढ़ौतरी दर्ज की, जो चुनावी साल था।

कहां (व्हेयर) : डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिनमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग ऐप जैसे फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप शामिल हैं, फेक न्यूज को तेजी से फैलाने में मदद करते हैं। एडिट किए गए वीडियो, ए.आई. से बनी तस्वीरें और क्लिप सच और झूठ के बीच का फर्क मिटा देते हैं, जबकि एल्गोरिदम उन्हें वायरल करने में मदद करते हैं।



भारत में लगभग 900 प्राइवेट टैलीविजन चैनल हैं और उनमें से लगभग आधे न्यूज चैनल हैं। टैलीविजन की पहुंच अभी भी बहुत ज्यादा है, 23 करोड़ घरों में टी.वी. सैट हैं। हालांकि, हाल के सालों में डिजिटल मोड की तरफ एक बड़ा बदलाव आया है। रॉयटर्स इंस्टीच्यूट की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 10 में से 7 भारतीय अब ऑनलाइन न्यूज देखना पसंद करते हैं। उनमें से आधे सोशल मीडिया से न्यूज पाते हैं। 55 प्रतिशत न्यूज के लिए यूट्यूब पर, 46 प्रतिशत व्हाट्सएप पर, 37 प्रतिशत इंस्टाग्राम पर और 36 प्रतिशत फेसबुकपर निर्भर हैं। इन मीडिया इस्तेमाल के पैटर्न के बावजूद, अखबार, चाहे वे क्षेत्रीय भाषाओं में हों या अंग्रेजी में, अभी भी विश्वसनीयता के मामले में काफी ऊपर हैं।

इन्फ्लुएंसर : सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के साथ, ‘इन्फ्लुएंसर’ का इस क्षेत्र में काफी दबदबा है। ये लोग, जिन्हें मजबूत रिसर्च और प्रोडक्शन टीमों का सपोर्ट मिलता है, उन्होंने अपने पर्सनल ब्रांड इक्विटी के दम पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स बनाए हैं। जेन-जी में, केवल 13 प्रतिशत ‘सैलिब्रिटीज’ को फॉलो करना पसंद करते हैं और 86 प्रतिशत से ज्यादा इन्फ्लुएंसर को। असल में, इन इन्फ्लुएंसर्ज की पहुंच इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि कई सीनियर नेताओं ने उनसे संपर्क किया है और उन्हें इंटरव्यू दिए हैं। यहां तक कि केंद्र सरकार ने भी इस चैनल को नहीं छोड़ा है। सरकार ने माईगोव पर ‘इन्फ्लुएंसर एजैंसियों’ को पैनल में शामिल करके इन्फ्लुएंसर्ज के साथ जुड़ाव किया है। 2023 में 4 इन्फ्लुएंसरों को पैनल में शामिल किया गया था, जिनमें से एक के सी.ई.ओ. सत्ताधारी पार्टी के मुखर समर्थक हैं।



डीपफेक : दक्षिण की एक क्षेत्रीय पार्टी के दिवंगत मुखिया का पार्टी मीटिंग में अपने जाने-पहचाने अंदाज में ‘दिखाई देना’। ङ्क्षहदी फिल्म इंडस्ट्री के 2 बड़े अभिनेताओं का प्रधानमंत्री की आलोचना करना और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का समर्थन करना। ये उस तरह के आॢटफिशियल तरीके से बनाए गए, डिजिटल रूप से बदले गए वीडियो हैं, जो पिछले लोकसभा चुनावों से पहले सामने आए थे। डीपफेक ऐसे कंटैंट के लिए तकनीकी शब्द है, जो राजनीतिक पाॢटयों और एजैंसियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे शक्तिशाली टूल में से एक बन गया है जो उन्हें कैंपेन डिजाइन करने में मदद करते हैं।



इस पर विचार करें। पिछले आम चुनावों के दौरान वोटिंग शुरू होने से 60 दिन पहले, मतदाताओं को 5 करोड़ ए.आई. जैनरेटेड कॉल किए गए थे, जिसमें एक राजनीतिक नेता की आवाज को इस तरह से बनाया गया था कि जैसे वह सीधे मतदाता से बात कर रहा हो। उन्हीं चुनावों के दौरान, मेटा ने 14 ए.आई. जैनरेटेड चुनावी विज्ञापनों को मंज़ूरी दी, जिनमें मुसलमानों और एक विपक्षी नेता के खिलाफ हिंसा भड़काने की बात कही गई थी।

भारत का चुनाव आयोग (ई.सी.आई.), जो चुनाव प्रक्रियाओं को चलाने के लिए संवैधानिक अथॉरिटी है, उसे ऐसे कंटैंट के प्रसार को रैगुलेट करने के लिए नियम बनाने चाहिए थे। हालांकि, अगर हाल ही में एस.आई.आर. प्रक्रिया के लागू होने को देखें, तो ऐसा लगता है कि हम गलत जगह उम्मीद कर रहे हैं।-डेरेक ओ’ब्रायन(संसद सदस्य और टी.एम.सी. संसदीय दल (राज्यसभा) के नेता)

