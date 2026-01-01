वर्ष 2026 की फीकी शुरुआत, आईटीसी में भारी बिकवाली से सेंसेक्स-निफ्टी स्थिर बंद

दिग्गज कंपनी आईटीसी के शेयरों में भारी बिकवाली और विदेशी निवेशकों की निकासी के बीच वर्ष 2026 के पहले कारोबारी सत्र में बृहस्पतिवार को घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग स्थिर बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक

मुंबईः दिग्गज कंपनी आईटीसी के शेयरों में भारी बिकवाली और विदेशी निवेशकों की निकासी के बीच वर्ष 2026 के पहले कारोबारी सत्र में बृहस्पतिवार को घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग स्थिर बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 32 अंक यानी 0.04 प्रतिशत गिरकर 85,188.60 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 85,451.70 के उच्च स्तर और 85,101.52 के निचले स्तर तक गया। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 16.95 अंक यानी 0.06 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 26,146.55 अंक पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में से एफएमसीजी (दैनिक उपयोग के उत्पाद) एवं सिगरेट बनाने वाली कंपनी आईटीसी के शेयरों में 9.69 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर भी नुकसान में रहे। दूसरी तरफ एनटीपीसी, इटर्नल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड टूब्रो और पावर ग्रिड के शेयरों में तेजी रही। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट देखी गई।

असल में, एक फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पान मसाला पर स्वास्थ्य उपकर लगाने की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद यह दबाव देखने को मिला। सिगरेट कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के शेयर में 17.09 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई। एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजार नववर्ष पर अवकाश के कारण बंद रहे। अमेरिकी बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 3,597.38 करोड़ रुपए के शेयरों की बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 6,759.64 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। बुधवार को सेंसेक्स 454.52 अंक उछलकर 85,220.60 अंक और निफ्टी 190.75 अंक चढ़कर 26,129.60 अंक पर बंद हुआ था। वर्ष 2025 के पूरे साल में सेंसेक्स 7,081.59 अंक यानी नौ प्रतिशत और निफ्टी 2,484.8 अंक यानी 10.50 प्रतिशत चढ़ा।