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सेल के चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश ने दिया इस्तीफा

Edited By Updated: 02 Apr, 2026 04:51 PM

sail chairman amarendu prakash resigns

सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अमरेंदु प्रकाश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, इस्पात मंत्रालय की मंजूरी के बाद उनका इस्तीफा दो अप्रैल से...

नई दिल्लीः सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अमरेंदु प्रकाश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार, इस्पात मंत्रालय की मंजूरी के बाद उनका इस्तीफा दो अप्रैल से प्रभावी हो गया है। 

मंत्रालय के आदेश के अनुसार, कंपनी के निदेशक (कार्मिक) कृष्ण कुमार सिंह को तीन महीने के लिए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह दो अप्रैल से एक जुलाई 2026 तक, या किसी नियमित अधिकारी के पद संभालने तक, अथवा अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) इस पद पर बने रहेंगे। सेल ने बीएसई को भेजी सूचना में बताया कि प्रकाश ने दो जनवरी को ही मंत्रालय को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। 

सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद अब वह कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य नहीं रहे हैं। इस बीच, सरकारी कंपनियों में शीर्ष पदों के लिए चयन करने वाले निकाय 'लोक उपक्रम चयन बोर्ड' (पीईएसबी) ने सेल के इस शीर्ष पद के लिए कंपनी के ही निदेशक (वित्त) अशोक कुमार पांडा के नाम की सिफारिश की है। अमरेंदु प्रकाश ने 31 मई, 2023 को यह पद संभाला था। 
 

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