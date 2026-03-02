टाटा स्टील जमशेदपुर संयंत्र में 11,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगीः चंद्रशेखरन

Edited By jyoti choudhary,Updated: 02 Mar, 2026 05:24 PM
रांचीः इस्पात उत्पादक टाटा स्टील झारखंड के जमशेदपुर संयंत्र में उन्नत ग्रेड के इस्पात के विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने सोमवार को यह जानकारी दी। चंद्रशेखरन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और टाटा स्टील के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) टी. वी. नरेंद्रन के साथ मंच साझा करते हुए कहा कि टाटा समूह द्वारा विकसित यह उन्नत इस्पात प्रौद्योगिकी अन्य इस्पात विनिर्माताओं के लिए भी लाभकारी होगी।
उन्होंने कहा, "टाटा स्टील झारखंड में 11,000 करोड़ रुपए का निवेश कर उन्नत हरित इस्पात प्रौद्योगिकी विकसित करेगी। यह प्रौद्योगिकी कम-कार्बन उत्पादन पर आधारित है।" इसके अलावा, टाटा मोटर्स भी जमशेदपुर संयंत्र में हाइड्रोजन-चालित ट्रक के विकास में निवेश करेगी।
चंद्रशेखरन ने कहा कि हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक में निवेश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसका दायरा घरेलू एवं वैश्विक कंपनियों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करता है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सोरेन के सुझाव पर टाटा समूह झारखंड के समग्र विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश संभावनाओं की पड़ताल करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल भी गठित करेगा।