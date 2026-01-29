वोडाफोन आइडिया अगले तीन वर्षों में 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी : सीईओ

कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया अगले तीन वर्षों में 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है ताकि विकास की पटरी पर वापस लौट सके। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। वोडाफोन आइडिया (वीआई) के सीईओ अभिजीत किशोर ने कहा कि...

नई दिल्लीः कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया अगले तीन वर्षों में 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है ताकि विकास की पटरी पर वापस लौट सके। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। वोडाफोन आइडिया (वीआई) के सीईओ अभिजीत किशोर ने कहा कि कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों के बराबर आने के लिए 22 में से 17 दूरसंचार सर्किल में नेटवर्क कवरेज का विस्तार करेगी और अगले तीन वर्षों में पांच सर्किल में 2जी साइटों को ऑनलाइन नेटवर्क में बदलने का प्रयास करेगी।

किशोर ने कहा, ‘‘हम अगले तीन वर्षों में इस व्यवसाय में 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं, और यह उस 18,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है जो हमने पिछले छह तिमाहियों में पहले ही निवेश कर दिया है।''

