2026 Astrology Predictions : इन 3 राशियों के लिए मकर संक्रांति से पहले शुरू होगा गोल्डन पीरियड

2026 Astrology Predictions : साल 2026 की शुरुआत ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा, जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे लेकिन इस बड़े बदलाव से पहले ही ग्रहों की चाल कुछ राशियों के लिए सुनहरे दिन लेकर आने वाली है। ज्योतिष गणना के अनुसार, जनवरी के शुरुआती पखवाड़े में सूर्य, मंगल और बुध की बदलती स्थिति तीन विशेष राशियों के लिए धन, सफलता और सौभाग्य के नए द्वार खोलने वाली है। आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं और उनके जीवन में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं।

मकर संक्रांति 2026:

साल 2026 में मकर संक्रांति पर षटतिला एकादशी और सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से पहले 7 जनवरी को नक्षत्र परिवर्तन होगा, जो सीधे तौर पर आर्थिक और पेशेवर जीवन को प्रभावित करेगा। इस दौरान मंगल और सूर्य की युति भी कुछ राशियों के लिए राजयोग जैसा फल देने वाली साबित होगी।

इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए मकर संक्रांति से पहले का समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। सूर्य और मंगल की स्थिति आपके दशम भाव को प्रभावित कर रही है। इससे अटका हुआ धन वापस मिल सकता है और आय के नए स्रोत बनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें 7 जनवरी के बाद कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। यदि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो संक्रांति से पहले का मुहूर्त अत्यंत शुभ है। आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। बुध का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा। व्यापारियों के लिए यह समय जबरदस्त मुनाफे का है। पुरानी योजनाओं से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति या गुप्त धन का लाभ हो सकता है। निवेश के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल है। परिवार में चल रहे लंबे समय के मनमुटाव दूर होंगे और मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी।

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए ग्रहों की युति लाभ स्थान पर बन रही है जो जीवन में स्थिरता लेकर आएगी। मकर संक्रांति से पहले आपकी आय में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को बोनस या सैलरी हाइक मिल सकती है। यदि आपका काम विदेश से जुड़ा है या आप बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, तो रास्ते की बाधाएं दूर होंगी। ,समाज में आपका कद बढ़ेगा और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। पुराने निवेशों से उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है।

