Chandra Grahan 2026 : साल का पहला चंद्रग्रहण लाएगा बड़ा बदलाव, जानें 12 राशियों पर कैसा रहेगा असर

Edited By Prachi Sharma, Updated: 02 Mar, 2026 10:57 AM

Chandra Grahan 2026 : ब्रह्मांड की अनंत गहराईयों में खगोलीय घटनाएं न केवल विज्ञान के नजरिए से महत्वपूर्ण होती हैं, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी इनका गहरा प्रभाव माना गया है। 3 मार्च 2026 को साल का पहला पूर्ण चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण न...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Chandra Grahan 2026 : ब्रह्मांड की अनंत गहराईयों में खगोलीय घटनाएं न केवल विज्ञान के नजरिए से महत्वपूर्ण होती हैं, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी इनका गहरा प्रभाव माना गया है। 3 मार्च 2026 को साल का पहला पूर्ण चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण न केवल खगोलीय दृष्टि से खास है, बल्कि यह होली के पावन पर्व पर लग रहा है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है।यह चंद्रग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य इसका स्वामी है, जबकि चंद्रमा मन का कारक है। जब अग्नि तत्व की राशि में जल तत्व का कारक चंद्रमा ग्रसित होता है, तो यह जातकों के भीतर भावनात्मक उथल-पुथल और बड़े मानसिक बदलावों का संकेत देता है।

12 राशियों पर प्रभाव: कैसा रहेगा असर ?

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण पांचवें भाव में लगेगा। यह समय प्रेम संबंधों और बच्चों की शिक्षा को लेकर थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भावनात्मक रूप से आप खुद को थोड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं।

सावधानी: जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निवेश या निर्णय न लें।

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ जातकों के लिए यह ग्रहण चौथे भाव में होगा, जो सुख-सुविधाओं और माता का स्थान है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन घर में कलह की स्थिति बन सकती है।

लाभ: संपत्ति से जुड़े पुराने मामलों में प्रगति हो सकती है।

मिथुन राशि (Gemini)

तीसरे भाव में होने वाला यह ग्रहण मिथुन राशि वालों के लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा। अपनी संवाद शैली को मजबूत रखें, नए अवसर मिल सकते हैं।

कर्क राशि (Cancer)

चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है इसलिए ग्रहण का प्रभाव आप पर अधिक होगा। यह दूसरे भाव में लग रहा है। आर्थिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।

सावधानी: वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा परिवार में विवाद हो सकता है।

सिंह राशि (Leo)

ग्रहण आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में लग रहा है, जिससे आप सबसे अधिक प्रभावित होंगे। मानसिक तनाव, सिरदर्द और आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है।

सलाह: अहंकार से बचें और धैर्य के साथ निर्णय लें।

कन्या राशि (Virgo)

बारहवें भाव में ग्रहण लगने से खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। व्यर्थ की यात्राएं और मानसिक थकान आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें, विशेषकर पेट से जुड़ी समस्याएं।

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए यह समय वरदान साबित हो सकता है। ग्यारहवें भाव में ग्रहण होने से आपकी आय के नए स्रोत खुलेंगे और पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

दसवें भाव (कर्म भाव) में ग्रहण होने के कारण कार्यस्थल पर चुनौतियां आ सकती हैं। सहकर्मियों के साथ मतभेद होने की संभावना है। नौकरी बदलने का विचार अभी टाल देना ही बेहतर होगा।

धनु राशि (Sagittarius)

नौवें भाव में ग्रहण लगने से भाग्य में थोड़ी रुकावट महसूस हो सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी लेकिन यात्राओं में सावधानी बरतें। बड़ों और गुरुओं का सम्मान करें, उनसे मिली सलाह काम आएगी।

मकर राशि (Capricorn)

आठवें भाव में ग्रहण होने से मकर राशि वालों को वाहन चलाने और स्वास्थ्य के मामले में बेहद सतर्क रहना होगा। अचानक आने वाली बाधाएं आपको परेशान कर सकती हैं। ॐ नमः शिवाय का जाप करना लाभकारी रहेगा।

कुंभ राशि (Aquarius)

सातवें भाव में ग्रहण लगने से साझेदारी के कामों और वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। किसी भी नए बिजनेस एग्रीमेंट पर सोच-समझकर हस्ताक्षर करें।

मीन राशि (Pisces)

छठे भाव में ग्रहण आपके लिए शुभ समाचार ला सकता है। गुप्त शत्रुओं पर आपकी विजय होगी और कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिल सकती है। पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है।