Aaj Ka Good Luck (20th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (20th january 2026): वैदिक पंचांग के अनुसार 20 जनवरी 2026 का दिन ग्रहों की विशेष स्थिति लेकर आया है। आज सूर्य मकर राशि में और चंद्रमा शुभ भावों में स्थित हैं, जिससे कर्म, भाग्य और निर्णय क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं आज किस राशि की किस्मत चमकेगी और गुडलक के लिए क्या उपाय करने चाहिए।
20 जनवरी 2026 का दिन कर्म, भक्ति और सही निर्णय से भाग्य बदलने का अवसर देता है। यदि आप आज बताए गए छोटे-छोटे वैदिक उपाय अपनाते हैं, तो न केवल गुडलक बढ़ेगा बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी।
मेष राशि (Aries)
आज का गुडलक: 8/10
आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें।
वृषभ राशि (Taurus)
आज का गुडलक: 7/10
धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है।
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें और सफेद मिठाई दान करें।
मिथुन राशि (Gemini)
आज का गुडलक: 6/10
मन थोड़ा विचलित रह सकता है, लेकिन संचार से लाभ होगा।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और गाय को हरा चारा खिलाएं।
कर्क राशि (Cancer)
आज का गुडलक: 9/10
भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। रुके हुए काम बनेंगे।
उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें और “ॐ सोमाय नमः” का जाप करें।
सिंह राशि (Leo)
आज का गुडलक: 8/10
सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।
उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें और गुड़ का दान करें।
कन्या राशि (Virgo)
आज का गुडलक: 7/10
नौकरी और पढ़ाई में सफलता मिलेगी।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” जपें।
तुला राशि (Libra)
आज का गुडलक: 6.5/10
रिश्तों में संतुलन बनाना जरूरी होगा।
उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और कन्या को भोजन कराएं।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का गुडलक: 8.5/10
गुप्त लाभ और अचानक धन प्राप्ति के योग हैं।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और काले तिल दान करें।
धनु राशि (Sagittarius)
आज का गुडलक: 9/10
यात्रा, शिक्षा और भाग्य में वृद्धि होगी।
उपाय: पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
मकर राशि (Capricorn)
आज का गुडलक: 8/10
मेहनत का फल मिलेगा। करियर में स्थिरता आएगी।
उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं और गरीब को कंबल दान करें।
कुंभ राशि (Aquarius)
आज का गुडलक: 7.5/10
नए संपर्क बनेंगे, भविष्य के लिए लाभदायक रहेंगे।
उपाय: शनिदेव के नाम का दीपक जलाएं और नीले वस्त्र का दान करें।
मीन राशि (Pisces)
आज का गुडलक: 9/10
आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और केले का दान करें।