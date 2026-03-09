आज का पंचांग- 9 मार्च, 2026

Edited By Sarita Thapa,Updated: 09 Mar, 2026 07:06 AM
विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 26, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 18 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 19, सूर्योदय: प्रात: 6.50 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.27 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: विशाखा (सायं 4.12 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र अनुराधा, योग : व्याघात (प्रात: 7.36 तक) तथा तदोपरांत योग हर्षण, चंद्रमा तुला राशि पर (प्रात: 9.30 तक) तथा तदोपरांत वृश्चिक राशि पर प्रवेश करेगा, भद्रा शुरू होगी (रात 11.28 पर)। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहू काल : प्रात: साढ़े सात से नौ बजे तक, पर्व, दिवस तथा त्यौहार : एकनाथ षष्ठी।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य कुंभ में
चन्द्रमा तुला में
मंगल कुंभ में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र मीन में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में
