आज का पंचांग- 13 मार्च, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 13 Mar, 2026 07:07 AM
Aaj Ka Panchang: 13 मार्च 2026, शुक्रवार चैत्र कृष्ण तिथि दशमी (पूरा दिन-रात)
Aaj Ka Panchang: 13 मार्च 2026, शुक्रवार चैत्र कृष्ण तिथि दशमी (पूरा दिन-रात)
विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 30, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 22 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 23, सूर्योदय: प्रात: 6.45 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.30 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा (13-14 मध्य रात 3.03 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, योग : व्यतिपात (प्रात: 10.32 तक) तथा तदोपरांत योग वरियान, चंद्रमा : धनु राशि पर (पूरा दिन-रात), भद्रा शुरू होगी (सायं 7.51 पर)। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहू काल : प्रात: साढ़े दस से दोपहर बारह बजे तक।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य कुंभ में
चन्द्रमा धनु में
मंगल कुंभ में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र मीन में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ