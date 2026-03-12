Main Menu

आज का पंचांग- 12 मार्च, 2026

12 Mar, 2026

​​​​​​​Aaj Ka Panchang: 12 मार्च 2026, गुरुवार चैत्र कृष्ण तिथि नवमी (12 मार्च दिन-रात तथआ 13 को प्रात: 6.30 तक) तथा तदोपरांत तिथि दशमी



विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 29, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 21 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 22, सूर्योदय: प्रात: 6.46 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.30 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: मूला (12-13 मध्य रात 12.44 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, योग : सिद्धि (प्रात: 9.59 तक) तथा तदोपरांत योग व्यतिपात, चंद्रमा धनु राशि पर (पूरा दिन-रात), 12-13 मध्य रात 12.44 तक जन्मे बच्चे को मूला नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल: दक्षिण एवं आग्नेय दिशा के लिए, राहू काल : दोपहर डेढ़ से तीन बजे तक। 

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य कुंभ में
चन्द्रमा धनु में 
मंगल कुंभ में
बुध कुंभ  में
गुरु मिथुन में
शुक्र मीन में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में

