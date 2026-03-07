आज का पंचांग- 7 मार्च, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 07 Mar, 2026 07:09 AM

Aaj Ka Panchang: 7 मार्च 2026, शनिवार चैत्र कृष्ण तिथि चतुर्थी (सायं 7.18 तक) तथा तदोपरांत तिथि पंचमी

विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 24, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 16 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 17, सूर्योदय: प्रात: 6.52 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.26 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: चित्रा (पूर्व दोपहर 11.16 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र स्वाति, योग : ध्रुव (पूरा दिन-रात), चंद्रमा तुला राशि पर (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहू काल : प्रात: नौ से साढ़े दस बजे तक।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य कुंभ में

चन्द्रमा तुला में

मंगल कुंभ में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र मीन में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में

