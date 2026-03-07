आज का पंचांग- 7 मार्च, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 07 Mar, 2026 07:09 AM
Aaj Ka Panchang: 7 मार्च 2026, शनिवार चैत्र कृष्ण तिथि चतुर्थी (सायं 7.18 तक) तथा तदोपरांत तिथि पंचमी
विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 24, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 16 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 17, सूर्योदय: प्रात: 6.52 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.26 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: चित्रा (पूर्व दोपहर 11.16 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र स्वाति, योग : ध्रुव (पूरा दिन-रात), चंद्रमा तुला राशि पर (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहू काल : प्रात: नौ से साढ़े दस बजे तक।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य कुंभ में
चन्द्रमा तुला में
मंगल कुंभ में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र मीन में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में
