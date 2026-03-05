आज का पंचांग- 5 मार्च, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 05 Mar, 2026 06:46 AM
Aaj Ka Panchang: 5 मार्च 2026, गुरुवार चैत्र कृष्ण तिथि द्वितीया (सायं 5.04 तक) तथा तदोपरांत तिथि तृतीया
विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 22, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 14 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 15, सूर्योदय: प्रात: 6.54 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.25 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: उत्तरा फाल्गुनी (प्रात: 8.18 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र हस्त, योग : शूल (प्रात: 7.46 तक) तथा तदोपरांत योग गंड, चंद्रमा कन्या राशि पर(पूरा दिन-रात), भद्रा शुरू होगी (6 मार्च प्रात: 5.29 पर), दिशा शूल: दक्षिण एवं आग्नेय दिशा के लिए, राहू काल : दोपहर डेढ़ से तीन बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: भाई दूज और संत तुका राम जयंती।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य कुंभ में
चन्द्रमा कन्या में
मंगल कुंभ में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र मीन में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में