आज का पंचांग- 3 मार्च, 2026

Aaj Ka Panchang: 3 मार्च 2026, मंगलवार फाल्गुन शुक्ल तिथि पूर्णिमा (सायं 5.08 तक) तथा तदोपरांत तिथि प्रतिपदा
विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 20, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 12 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 13, सूर्योदय: प्रात: 6.57 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.23 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: मघा (प्रात: 7.32 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, योग : सुकर्मा (प्रात: 10.25 तक) तथा तदोपरांत योग धृति, चंद्रमा सिंह राशि पर (पूरा दिन-रात), दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहू काल : बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: फाल्गुन पूर्णिमा, होली पर्व, होलाष्टक समाप्त, धूलिवंदन श्री चैतन्य महाप्रभु जयंती, ग्रस्तोदय खग्रास चंद्र ग्रहण, ग्रहण प्रारंभ बाद दोपहर 3.20 पर, ग्रहण समापन सायं 6.47 पर (भारतीय स्टैंडर्ड टाइम)।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य कुंभ में
चन्द्रमा सिंह में
मंगल कुंभ में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र मीन में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में