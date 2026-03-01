आज का पंचांग- 1 मार्च, 2026

Edited By Prachi Sharma, Updated: 01 Mar, 2026 07:45 AM

Aaj Ka Panchang: फाल्गुन शुक्ल तिथि त्रयोदशी (सायं 7.10 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्दशी। विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 18, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 10 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 11, सूर्योदय: प्रात: 6.59 बजे,

विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 18, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 10 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 11, सूर्योदय: प्रात: 6.59 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.22 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: पुष्य (प्रात: 8.35 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र आश्लेषा, योग : शोभन (बाद दोपहर 2.33 तक) तथा तदोपरांत योग अतिगंड, चंद्रमा कर्क राशि पर (पूरा दिन-रात), प्रात: 8.35 के उपरांत जन्मे बच्चे को आश्लेषा नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहू काल : सायं साढ़े चार से छह बजे तक। पर्व, दिवस एवं त्यौहार : प्रदोष व्रत, महेश्वर व्रत।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य कुंभ में

चन्द्रमा कर्क में

मंगल कुंभ में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र कुंभ में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में