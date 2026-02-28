आज का पंचांग- 28 फरवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 28 Feb, 2026 06:56 AM

Aaj Ka Panchang: 28 फरवरी 2026, शनिवार फाल्गुन शुक्ल तिथि द्वादशी (रात 8.44 तक) तथा तदोपरांत तिथि त्रयोदशी

विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 17, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 9 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 10, सूर्योदय: प्रात: 7.00 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.21 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: पुनर्वसु (प्रात: 9.35 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पुष्य, योग : सौभाग्य (सायं 5.02 तक) तथा तदोपरांत योग शोभन, चंद्रमा : कर्क राशि पर (पूरा दिन-रात) दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहू काल : प्रात: नौ से साढ़े दस बजे तक। पर्व, दिवस एवं त्यौहार : नरसिंह द्वादशी, गोविंद द्वादशी, मेला खाटू श्याम जी (सीकर, राजस्थान)।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य कुंभ में

चन्द्रमा कर्क में

मंगल कुंभ में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र कुंभ में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में