आज का पंचांग- 6 मार्च, 2026

Aaj Ka Panchang: 6 मार्च 2026, शुक्रवार चैत्र कृष्ण तिथि तृतीया (सायं 5.54 तक) तथा तदोपरांत तिथि चतुर्थी

विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 23, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 15 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 16, सूर्योदय: प्रात: 6.53 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.25 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: हस्त (प्रात: 9.30 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र चित्रा, योग : गंड (प्रात: 7.06 तक) तथा तदोपरांत योग वृद्धि, चंद्रमा कन्या राशि पर (रात 10.19 तक) तथा तदोपरांत तुला राशि पर प्रवेश करेगा, भद्रा रहेगी (प्रात: 5.29 से सायं 5.54 तक)। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैऋत्य दिशा के लिए, राहू काल : प्रात: साढ़े दस से दोपहर बारह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: श्री गणेश चतुर्थी व्रत।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य कुंभ में

चन्द्रमा कन्या में

मंगल कुंभ में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र मीन में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में

