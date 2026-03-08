आज का पंचांग- 8 मार्च, 2026

Edited By Prachi Sharma,Updated: 08 Mar, 2026 07:12 AM
Aaj Ka Panchang: चैत्र कृष्ण तिथि पंचमी (रात 9.12 तक) तथा तदोपरांत तिथि षष्ठी।
विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 25, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 17 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 18, सूर्योदय: प्रात: 6.51 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.27 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: स्वाति (दोपहर 1.32 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र विशाखा, योग : ध्रुव (प्रात: 7.04 तक) तथा तदोपरांत योग व्याघात, चंद्रमा तुला राशि पर (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहू काल : सायं साढ़े चार से छ: बजे तक, पर्व, दिवस तथा त्यौहार:श्री रंग पंचमी, मेला गुरु राम राय (देहरादून), मेला नवचंडी (मेरठ), अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य कुंभ में
चन्द्रमा तुला में
मंगल कुंभ में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र मीन में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में