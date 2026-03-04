आज का पंचांग- 4 मार्च, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 04 Mar, 2026 07:07 AM
Aaj Ka Panchang: 4 मार्च 2026, बुधवार चैत्र कृष्ण तिथि प्रतिपदा (सायं 4.49 तक) तथा तदोपरांत तिथि द्वितीया
Aaj Ka Panchang: 4 मार्च 2026, बुधवार चैत्र कृष्ण तिथि प्रतिपदा (सायं 4.49 तक) तथा तदोपरांत तिथि द्वितीया
विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 21, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 13 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 14, सूर्योदय: प्रात: 6.55 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.24 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: पूर्वा फाल्गुनी (प्रात: 7.39 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, योग : धृति (प्रात: 8.53 तक) तथा तदोपरांत योग शूल, चंद्रमा सिंह राशि पर (दोपहर 1.46 तक) तथा तदोपरांत कन्या राशि पर प्रवेश करेगा, दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहू काल :दोपहर बारह से डेढ़ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: चैत्र कृष्ण पक्षारंभ, होला मेला (श्री आनंदपुर साहिब तथा श्री पावंटा साहिब), वसंतोत्सव धुलैंडी।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य कुंभ में
चन्द्रमा सिंह में
मंगल कुंभ में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र मीन में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में