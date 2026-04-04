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आपका राशिफल- 4 अप्रैल 2026

Edited By Updated: 04 Apr, 2026 10:39 AM

मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है। नौकरीपेशा लोगों को अपने अधीन काम करने वालों पर नजर रखनी होगी, लापरवाही नुकसान दे सकती है।

मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है। नौकरीपेशा लोगों को अपने अधीन काम करने वालों पर नजर रखनी होगी, लापरवाही नुकसान दे सकती है। किसी भी बड़े फैसले से पहले घर के बड़ों की राय लेना बेहतर रहेगा। संतान की गतिविधियों पर ध्यान दें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृष राशि वालों आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला है। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें। अविवाहित लोग अपने दिल की बात किसी खास से साझा कर सकते हैं। परिवार में चल रही दूरियां खत्म होने की संभावना है। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। सेहत ठीक रहेगी।

मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। बच्चों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है, उन्हें मार्गदर्शन दें। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें।

कर्क राशि वालों आज का दिन सामान्य लेकिन स्थिर रहेगा। निवेश के लिए समय अनुकूल माना जा सकता है। जो लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, वे विस्तार के बारे में सोच सकते हैं। दांपत्य जीवन में चल रही परेशानियां कम होंगी। शरीर में थोड़ी थकावट महसूस हो सकती है।

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सिंह राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। आपकी दिनचर्या में सुधार देखने को मिलेगा। रोजमर्रा के कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। कार्यस्थल पर कोई आप पर आरोप लगा सकता है, इसलिए सतर्क रहें। खानपान में सावधानी बरतें।

कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभकारी संकेत दे रहा है। सरकारी कार्यों को समय पर पूरा करने की कोशिश करें। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को अधिक मेहनत करनी होगी। पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

तुला राशि वालों आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। किसी करीबी की बात आपको आहत कर सकती है। पहले किए गए निवेश से धन वापसी की संभावना है। घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृश्चिक राशि वालों आज का दिन अनुकूल रहेगा। दोस्तों के साथ घूमने-फिरने का प्लान बन सकता है। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी। प्रेम संबंधों में अच्छी खबर मिल सकती है। सेहत ठीक बनी रहेगी।

धनु राशि वालों आज का दिन संतुलित रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। घर के माहौल पर ध्यान देना जरूरी होगा। किसी को उधार पैसा देने से बचें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए आनंददायक रहेगा। पुराने मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। स्थान परिवर्तन की योजना सफल हो सकती है। गलत कार्यों से दूर रहें। मौसम से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है।

कुंभ राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। काम को लेकर थोड़ा मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। परिवार में शांति बनी रहेगी। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

मीन राशि वालों आज का दिन शांतिपूर्ण रहेगा। भाई-बहनों के साथ चल रही दूरियां खत्म होंगी। परिवार की सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। काम के सिलसिले में यात्रा के योग बन सकते हैं। सेहत अच्छी बनी रहेगी।

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